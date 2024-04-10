Ученики старших классов в Орске вернутся к очной форме обучения 15 апреля

Ученики 9-11-х классов в Орске Оренбургской области вернутся к очной форме обучения с 15 апреля. Об этом рассказала вице-губернатор и зампредседателя правительства региона по социальной политике, министр здравоохранения области Татьяна Савинова на встрече с жителями города в среду, 10 апреля.

«Несмотря на дистанционную форму обучения, сейчас для всего города Орска с понедельника 9-11-е классы мы должны вернуть к очной форме обучения для того, чтобы детей подготовить [к выпуску]», — сказала она.

По ее словам, школьники из затопленных образовательных учреждений будут переведены в школы, которые находятся на безопасном расстоянии от затопления.

Ученики школ Орска были переведены на дистанционное обучение 7 апреля из-за ситуации с паводком.

Накануне в Рособрнадзоре сообщили, что ведомство не получало от руководства Оренбургской области запрос на установление особого порядка проведения Государственной итоговой аттестации (ГИА) и Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в связи с паводком. При этом там выразили готовность обсуждать оптимальные решения в случае необходимости.

5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала город от разливов Урала. В городе были созданы пункты временного размещения граждан, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ») и ч. 1 ст. 293 («Халатность»). Госпитализировано шесть взрослых и двое детей, однако они находятся в удовлетворительном состоянии.

В городе по состоянию на утро 10 апреля оказались подтопленными более 12,8 тыс. жилых домов и 14,9 тыс. приусадебных участков в 23 муниципальных образованиях области. Из зоны подтопления эвакуированы более 7,7 тыс. человек, в том числе более 1,7 тыс. детей.

9 апреля глава региона Денис Паслер предупредил жителей Оренбурга о необходимости срочно эвакуироваться из-за резкого повышения уровня реки Урал. В тот же день утром в городе прозвучала сирена, оповещающая жителей о необходимости немедленно эвакуироваться из зон подтопления. Позже, 10 апреля, Паслер сообщил, что уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил отметку 10 м.