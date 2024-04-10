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Захарова заявила о планах РФ добиться мировой реакции на атаки Киева на ЗАЭС

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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Россия будет добиваться от профильных международных организаций признания опасной ситуации вокруг Запорожской АЭС и атак Киева на нее. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 10 апреля на брифинге.

«Россия подняла вопрос об атаках киевского режима против Запорожской АЭС как на площадке МАГАТЭ, так и в Совете безопасности ООН. Россия призвала руководство агентства дать прямые, без каких-либо уловок, увиливаний, инсинуаций оценки преступных действий», — сказала Захарова.

Она напомнила, что 11 апреля пройдет внеочередная сессия Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которую назначили по инициативе России. Кроме того, вопрос об атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ЗАЭС будет поставлен и на брифинге Совета Безопасности (СБ) ООН. Захарова подчеркнула, что РФ будет требовать от международных организаций признать происходящее не только вокруг атомной станции, но и касаемо Украины в целом.

«Это должен быть открытый, прямой, основанный на фактах разговор. Мне кажется, он уже перезрел. И ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции тому ярчайшее подтверждение», — сказала представитель МИД.

Она обращает внимание, что Запад замалчивает украинские атаки на станцию, запрещает СМИ в своих странах публиковать о них информацию. Кроме того, периодически в этих странах заметно и прямое одобрение действий Киева — его режиму позволяется делать абсолютно всё без каких-либо исключений. Захарова считает, что здравомыслящие люди, которые составляют большую часть международного сообщества, не могут не замечать, что Запад стал пособником Украины в ее преступлениях.

Ядерные споры: чем обернется удар по Запорожской АЭС
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Ранее 10 апреля постоянное представительство РФ при международных организациях в Вене направило в МАГАТЭ ноту с требованием к агентству осудить атаки Киева на ЗАЭС. В документе особо подчеркнуто, что повреждение атомной станции может привести к катастрофе, и обстрелы объекта недопустимы.

За последние несколько дней украинские военные несколько раз атаковали ЗАЭС с помощью беспилотников. 7 апреля прилет одного из дронов был зафиксирован в районе столовой, второго — в районе грузового порта. Пострадали три человека. За 20 минут до ударов эксперты МАГАТЭ провели на этой территории плановый обход. Глава агентства Рафаэль Гросси назвал эту атаку безрассудной. 8 апреля сбитый БПЛА-камикадзе упал на крышу шестого энергоблока станции.

Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва планирует добиться от МАГАТЭ оценок ударов Киева по ЗАЭС. В Кремле подчеркнули, что украинские атаки на станцию — очень опасная провокация.

ЗАЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

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