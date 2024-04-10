Украинцев задержали при попытке продать комплектующие к боевой авиации

Двое мужчин в разных регионах Украины пытались продать за границу образцы комплектующих для боевой авиации. Об этом 10 апреля сообщила Служба безопасности республики (СБУ).

По данным ведомства, житель Кировоградской хотел «наладить международный канал нелегальной переправки за границу товаров военного назначения» и попытался продать в одну из стран Евросоюза комплектующие к оптико-электронной системе наведения истребителей МиГ-29. В Полтавской области другой мужчина планировал продавать за рубеж прежде всего комплектующие к ударным вертолетам Ми-24 и корабельным вертолетам Ка-27.

Оба были задержаны при попытке отправки авиаоборудования. В отношении мужчин были возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 333 УК Украины («Нарушение установленного порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю»).

«Злоумышленникам грозит тюремное заключение», — говорится в Telegram-канале СБУ.

12 марта СБУ сообщала о задержании украинского военнослужащего, пытавшегося отравить командиров одного из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). В случае обвинительного приговора военному грозит пожизненное лишение свободы.