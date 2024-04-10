Кишинев блокирует все проекты властей Гагаузии, особенно социальные, заявила 10 апреля глава региона Евгения Гуцул.

«Все наши проекты, особенно социальные, блокируются», — сказала она в интервью телеканалу «Россия-24».

В качестве примера Гуцул сообщила, что в Гагаузии были заблокированы специальные счета в управлении здравоохранения и соцзащиты, в котором был открыт счет для возможности выплаты надбавок к пенсиям.

При этом она отметила, что ситуация с бедностью и нищетой в Молдавии ухудшается с каждым днем. В частности, Гуцул указала не нехватку среднестатистической пенсии в стране на оплату коммунальных услуг, стоимость которых может доходить до €400.

В то же время глава Гагаузии выразила уверенность, что жители региона в ближайшее время могут ждать «хорошую новость» на тему соглашения по газу с Россией.

Ранее в этот день президент Молдавии Майя Санду решила посетить столицу Гагаузии Комрат, пока глава автономии находилась с визитом в Москве. Неожиданный визит Санду вызвал протесты. Комментируя их в Telegram-канале, Гуцул сравнила действия молдавских властей с поведением оккупантов, указав на применение физической силы к протестующим.

Накануне Гуцул заявила, что большинство жителей Молдавии не поддерживает курс Санду в отношении России. Глава Гагаузии напомнила, что РФ и Молдавия на протяжении десятков лет были в дружеских, партнерских и стратегических отношениях, а Москва поддерживала Кишинев.

Гагаузия — автономия на юге Молдавии. В феврале 2014 года в регионе прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.