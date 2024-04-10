«Известия» показали ситуацию на одном из мест прорыва дамбы в Орске
Насыпные сооружения на месте разрыва дамбы в Орске уже прорваны водой. Об этом 10 апреля сообщил корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.
Он сообщил, что два места прорыва дамба разделяют примерно 3 км. Несмотря на это, насыпные сооружения уже отсутствуют и затоплены водой.
«Течение не такое бурное, но эта вода добавляет неприятностей жителям старого города», — отметил Ольков.
Местные жители утверждают, что глубина воды достигла примерено 7 м.
Ранее в этот день стало известно, что уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил отметку 10 м. Кроме того, на Ириклинском водохранилище Оренбургской области в настоящее время закрыты четыре шлюза. По словам губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, уровень воды в Оренбурге на данный момент выше, чем в Орске.
Так, подтопленными остаются 12 817 жилых домов и 14 969 приусадебных участков в 23 муниципальных образованиях области. Из зоны подтопления эвакуированы более 7,7 тыс. человек, в том числе более 1,7 тыс. детей.