Полуторагодовалую девочку госпитализировали с ожогами в Петербурге
В Санкт-Петербурге проводится проверка по факту получения ожогов полуторагодовалой девочкой. Ребенок госпитализирован.
Инцидент произошел вечером 8 апреля в квартире дома на улице Александра Матросова. По словам родителей, девочка вылила на себя горячую жидкость, сообщает телеканал «78». Пострадавшую госпитализировали с ожогами 15% поверхности тела. Состояние ребенка оценивается как тяжелое.
В Саратове полуторагодовалого мальчика госпитализировали с ожогами лица, туловища и шеи. Ребенок на кухне схватил чашку с горячим компотом и опрокинул на себя.