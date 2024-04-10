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В Тюменской области начали превентивную эвакуацию на фоне паводков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Ялуторовске Тюменской области начали превентивную эвакуацию местных жителей на фоне паводковой ситуации. Об этом 10 апреля сообщили в информационном центре правительства региона.

«Гражданам, которые живут рядом с дамбой, предлагают переехать в пункт временного размещения. Его развернули в общежитии аграрного колледжа. Эвакуация добровольная, она продлится несколько дней», — говорится в сообщении властей.

Уточняется, что ценные вещи горожане смогут передать под ответственное хранение. Домашний скот и питомцы будут также эвакуированы, а дома будет патрулировать полиция, чтобы избежать случаев вандализма. Обход местных жителей продолжится в четверг и пятницу, добавила председатель эвакуационной комиссии города Ольга Губачева.

Ранее в этот день глава МЧС России Александр Куренков вместе с губернатором региона Александром Моором выехал в Ялуторовский район. По данным ведомства, прохождение волны паводка в Тюменской области ожидается через три-пять дней.

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В Тюменской области 8 апреля заблаговременно ввели режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятного прогноза по паводкам. Тогда Моор отметил, что обстановка на реках в области контролируемая, прогнозируется высокий уровень воды в реках Ишим и Тобол.

В российских регионах в последнюю неделю зафиксированы паводки. 3 апреля президент России Владимир Путин дал поручения по помощи пострадавшим. Он заслушал доклады губернаторов Алтайского края Виктора Томенко и Оренбургской области Дениса Паслера, а также провел телефонный разговор с Куренковым о ситуации в регионах. Затем, 7 апреля, глава государства обсудил ситуацию с паводками с губернаторами Тюменской и Курганской областей.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 10 апреля подчеркнул, что президент следит за ситуацией с паводками в регионах РФ и информации о его возможной поездке в эти субъекты страны пока нет.

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