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Ликсутов рассказал про 35-секундую оплату парковки через приложение «Парковки России»

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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На запуск парковочной сессии через приложение «Парковки России» в среднем уходит 35 секунд. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Сессию можно активировать в несколько нажатий, благодаря чему автомобилисты экономят собственное время.

Как подчеркнул Ликсутов, удобство, быстроту и широкий функционал приложения уже оценили 95% столичных автомобилистов, которые оплачивают парковку именно этим способом. Кроме основной функции оплаты в приложении есть более 20 дополнительных.

С помощью приложения «Парковки России» можно пополнить парковочный счет (банковской картой или через СБП без комиссии; со счета мобильного телефона или баллами проекта «Миллион призов»), остановить парковочную сессию в любой момент — неизрасходованные средства вернутся на парковочный счет, можно найти различные виды парковок на интерактивной карте, а еще исправить ошибки, допущенные при оплате парковки (до конца суток). Также можно продлить парковку, если забыли вовремя это сделать, скорректировать время начала парковки, если не успели запустить ее вовремя, изменить госномер автомобиля или номер парковочной зоны.

Еще для пользователей есть возможность посмотреть аналитику расходов на парковку, оплатить круглосуточное резидентное разрешение или купить абонемент на парковку, оплатить проезд по Московскому скоростному диаметру, проспекту Багратиона, штрафы и счет за эвакуацию автомобиля и отправить обращение в чат-бот комплекса Александра.

«Сейчас большинство столичных водителей выбирает приложение „Парковки России“. С его помощью парковочную сессию можно запустить в несколько нажатий за считанные секунды. По задаче Мэра Москвы Сергея Собянина в Москве создана быстрая, интуитивно понятная и удобная система оплаты парковки», — отметил Максим Ликсутов.

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