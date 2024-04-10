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Эксперт рассказал о возможностях применения ИИ в здравоохранении

Эксперт Гиацинтов: ИИ поможет улучшить результаты лечения пациентов
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Фото: Global Look Press/Andreas Arnold
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Технический директор DIS Group Олег Гиацинтов в среду, 10 апреля, рассказал «Известиям», как технологии искусственного интеллекта (ИИ) могут использоваться в здравоохранении.

По словам эксперта, сегодня наблюдается активная интеграция ИИ во все сферы жизни: здравоохранение, финансы, образование, производство и другие. Это связано с тем, что ИИ может улучшить эффективность работы, снизить влияние человеческого фактора, а также улучшить качество принимаемых решений.

«Например, в здравоохранении системы ИИ могут использоваться для диагностики и лечения различных заболеваний, анализа медицинских изображений, обучения медицинского персонала. Это поможет улучшить результаты лечения пациентов, сократить расходы на здравоохранение и сделать процессы более эффективными» — сказал Гиацинтов.

Однако, по его словам, для грамотного функционирования системы ИИ необходимы качественные и актуальные данные.

«Это позволит алгоритмам правильно анализировать информацию, принимать верные решения и избегать ошибок. Поэтому важно иметь доступ к большому объему данных и обеспечить их качественную обработку. Для обучения и работы ИИ важно обеспечить сбор, обработку и анализ данных. Также необходимо постоянно обновлять данные, чтобы модель могла адаптироваться к новым ситуациям и условиям», — отметил эксперт.

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15 марта директор по онлайн-обучению НИУ ВШЭ Юлия Ремезова рассказала «Известиям», что технологии ИИ активно используются в образовании. В частности, ИИ нашел свое применение как в рамках самой учебы, так и в задачах сопровождения учебного процесса и в исследовательской деятельности.

Например, студенты могут с помощью искусственного интеллекта переводить тексты с иностранных языков, составлять структуру научной работы, обрабатывать большие объемы информации, вычленяя из них самое важное. Эти навыки крайне необходимы для анализа научной литературы. Преподаватели, в свою очередь, могут с помощью таких моделей готовить подборку источников по теме занятия, автоматизировать процесс проверки студенческих работ, создавать интересные кейсы и новые контрольно-измерительные материалы.

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