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Виолончелиста Анджело Торреса обвинили в обмане россиянок. Что известно

Виолончелиста Анджело Торреса обвинили в обмане россиянок
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Популярного в России виолончелиста из Колумбии Анджело Торреса обвинили в обмане россиянок. Фильм-разоблачение под названием «‎Счастье любит тишину» сняла журналистка и телеведущая Ксения Собчак. По утверждениям героинь интервью, музыкант крутил романы с российскими селебрити, представляясь миллиардером и наследником богатой фамилии. Фильм был опубликован 9 апреля на YouTube-канале «Осторожно: Собчак». Его посмотрели уже более полумиллиона человек.

Дизайнер Катя Добрякова рассказала о романе с Торресом

Своей историей в интервью с журналисткой поделилась дизайнер Катя Добрякова. Она рассказала, что познакомилась с колумбийцем во время эфира на радио. Молодой человек ее очаровал, и вскоре она поняла, что начала влюбляться.

Девушка поведала, что Торрес представился ей как успешный бизнесмен и владелец роскошной недвижимости в Москве, заявив, что он из очень влиятельной семьи. Он не скупился на комплименты и говорил о серьезности своих намерений. Кроме того, обладал прекрасным чувством юмора и, как ей казалось, был откровенен. В частности, музыкант сказал Добряковой, что был женат и сам воспитывает двоих детей, так как его бывшая жена страдает от клинической депрессии.

Спустя почти полтора года отношений дизайнер узнала, что беременна. Тогда она стала задумываться, может ли рассчитывать на такого мужчину. Ведь, по ее словам, все расходы, включая услуги домработницы, она оплачивала сама. В результате крупного конфликта пара рассталась, несмотря на беременность Добряковой.

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Дизайнер добавила, что виолончелист обманул и ее друзей — певца Диму Билана, артистку Пелагею и телеведущего Андрей Малахова. Позднее она выяснила, что музыкант рос в самой обычной семье и вводил в заблуждение не только ее, но и других женщин. Среди них актриса Дарья Сивова, скрипачка Анна М., которые познакомились с Торресом в соцсетях.

Обманутые девушки заявили, что решили устроить Торресу очную ставку под предлогом концерта. Однако, увидев их лица, он поспешил скрыться. В беседе с Собчак музыкант утверждает, что не встречался ни с одной из них и в дальнейшем намерен общаться через адвоката.

Чем известен Анджело Торрес

Анджело Торрес (полное имя Анджело Давид Торрес Родригес) — музыкант, композитор и продюсер из Колумбии. Выступал во многих престижных концертных залах, в том числе в знаменитом Карнеги-холле в Нью-Йорке и театре «Ла Скала» в Милане. Торрес зарекомендовал себя и в Москве, став первой виолончелью Большого театра.

Музыкант учился в Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского по классам виолончели и фортепиано. С момента своего приезда в Россию он активно сотрудничает с российскими артистами и участвует в разных музыкальных проектах.

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Так, в августе 2021 года Анджело Торрес выступил на ВДНХ в рамках городского проекта «Музыка на крыше». Годом позднее его пригласили выступить перед ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла на фестивале «Московская весна», посвященного Дню Победы. Коллеги по сцене отзываются о Торресе как о харизматичном и самобытном музыканте со своим взглядом на музыку.

Вкусы Торреса не ограничиваются классикой. Он играет латино, джаз. А в свободное от концертов время пишет песни и каверы на произведения известных зарубежных и российских исполнителей. Одна из последних композиций, размещенных в Telgram-канале музыканта, — кавер на песню Леонида Агутина «На сиреневой луне».

Ранее в беседе с «Известиями» музыкант рассказал, что «выступал на одной сцене с Шакирой» и всегда стремится играть «по-колумбийски красиво».

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