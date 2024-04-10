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Машина с вахтовиками упала в карьер компании «Полюс» в Красноярском крае

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Фото: СК РФ
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Машина с вахтовиками упала в карьер компании «Полюс» в Северо-Енисейком районе Красноярского края. Об этом сообщили в среду, 10 апреля, в пресс-службе компании.

«Полюс» подтверждает ДТП с транспортным средством компании. Всем пострадавшим в полном объеме оказывается медицинская помощь», — указали там.

Об инциденте были проинформированы надзорные органы, проводится расследование произошедшего. Компания сообщила также, что окажет пострадавшим сотрудникам и их семьям всю необходимую помощь и поддержку, включая последующую медицинскую реабилитацию.

Главное управление МВД России по Красноярскому краю сообщило в своем Telegram-канале, что водитель этого автобуса, спускаясь в карьер, съехал с дороги, и машина упала на капитальный съезд. Два вахтовика, 1972 и 2001 годов рождения, погибли. Водитель и еще три пассажира госпитализированы. Как уточнили в управлении Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, всего пострадали восемь человек.

Следователи отдела МВД РФ по Северо-Енисейскому району возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Региональное управление СК, в свою очередь, возбудило еще одно дело — по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

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Ранее, 4 января, автобус с тремя пассажирами и водителем провалился в очистное пространство около шахты на руднике в Павлодарской области Казахстана на территории АО «Майкаинзолото». Два человека погибли. Из шахты эвакуировали 33 рабочих.

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