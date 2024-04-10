Жители столицы Гагаузии вышли на протесты во время визита Санду
Жители столицы Гагаузии Комрата вышли на протесты в связи с визитом президента Молдавии Майи Санду. Об этом 10 апреля сообщил корреспондент «Известий».
Санду решила посетить столицу Гагаузии, пока глава автономии Евгения Гуцул находилась с визитом в Москве. Собравшиеся на площади люди кричат «Долой Майю Санду» и «Позор».
Между тем сама Гуцул указала, что президент приехала в Гагаузию без предупреждения, не позвав на встречу главу региона. По ее мнению, таким образом молдавские власти демонстрируют свое отношение к гагаузам. Она также возмутилась, что сопровождавшие Санду силовики применили физическую силу к мирным жителям региона.
«Мы любим эту страну, но власть ведет себя с нами как оккупанты», — заключила Гуцул.
Гуцул прибыла в Москву с рабочим визитом 9 апреля. Она заявила, что большинство жителей Молдавии не поддерживает конфронтационный курс Санду в отношении России. Гуцул напомнила, что РФ и Молдавия на протяжении десятков лет были в дружеских, партнерских и стратегических отношениях, а Москва поддерживала Кишинев.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии. В феврале 2014 года в регионе прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.