СМИ сообщили о плохой работе американских беспилотников на Украине

Американские дроны, переданные украинской армии, не могут преодолеть российские радиоэлектронные помехи, сообщила 10 апреля американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Общая репутация каждого класса американских беспилотников на Украине заключается в том, что они работают не так хорошо, как другие системы», — сказал исполнительный директор разработчика дронов Skydio Адам Брай.

Издание отмечает, что украинские военные жалуются на хрупкость дронов и неспособность летать на заявленные расстояния.

По словам руководителей компаний — производителей беспилотников в США, они не ожидали, что на Украине будет идти «электронная борьба». Многие БПЛА были разработаны в 2019 году и с тех пор уже успели устареть, а создание новых моделей происходит очень медленно. Как отмечает газета, это отчасти связано с запретом на использование китайских деталей при производстве дронов.

Накануне, 9 апреля, представитель Симбирского конструкторского бюро «Пиранья» рассказал «Известиям» о новой версии беспилотника «Пиранья» с повышенной грузоподъемностью. Так, добавили быстросъемное крепление аккумуляторной батареи, систему стабилизации камер и аппарата при отказе одного или двух двигателей.

До этого, 3 апреля, концерн «Калашников» представил беспилотник «Скат-350М». Дрон уже используется российскими военными. В марте аппарат помог спецназу обнаружить в Харьковской области украинскую РСЗО RM-70, которую готовили к обстрелу Белгорода. В итоге российские силы оперативно ликвидировали установку.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.