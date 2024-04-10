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СМИ сообщили о плохой работе американских беспилотников на Украине

WSJ: американские дроны неспособны преодолеть помехи российских систем РЭБ
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Фото: Global Look Press/Petty Officer 3rd Class Michael
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Американские дроны, переданные украинской армии, не могут преодолеть российские радиоэлектронные помехи, сообщила 10 апреля американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Общая репутация каждого класса американских беспилотников на Украине заключается в том, что они работают не так хорошо, как другие системы», — сказал исполнительный директор разработчика дронов Skydio Адам Брай.

Издание отмечает, что украинские военные жалуются на хрупкость дронов и неспособность летать на заявленные расстояния.

По словам руководителей компаний — производителей беспилотников в США, они не ожидали, что на Украине будет идти «электронная борьба». Многие БПЛА были разработаны в 2019 году и с тех пор уже успели устареть, а создание новых моделей происходит очень медленно. Как отмечает газета, это отчасти связано с запретом на использование китайских деталей при производстве дронов.

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Накануне, 9 апреля, представитель Симбирского конструкторского бюро «Пиранья» рассказал «Известиям» о новой версии беспилотника «Пиранья» с повышенной грузоподъемностью. Так, добавили быстросъемное крепление аккумуляторной батареи, систему стабилизации камер и аппарата при отказе одного или двух двигателей.

До этого, 3 апреля, концерн «Калашников» представил беспилотник «Скат-350М». Дрон уже используется российскими военными. В марте аппарат помог спецназу обнаружить в Харьковской области украинскую РСЗО RM-70, которую готовили к обстрелу Белгорода. В итоге российские силы оперативно ликвидировали установку.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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