В минфине США заявили о намерении ввести вторичные санкции против криптобирж
Американский минфин считает, что Россия обходит западные санкции с помощью стейблкоинов, поэтому необходимо введение вторичных санкций против иностранных поставщиков цифровых активов. Об этом заявил 9 апреля заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.
«Мы видим, что Россия всё чаще обращается к альтернативным платежным механизмам, в том числе к стейблкоинам, в попытке обойти наши санкции», — говорится в его письменных показаниях, данных перед слушаниями в сенате.
Как уточняет портал Bitcoin insider, правительства США и Великобритании начали совместное расследование криптовалютных транзакций на сумму более $20 млрд, которые, по их мнению, могли нарушать антироссийские санкции.
При этом отмечается, что иностранные криптовалютные биржи не имеют корреспондентских счетов и не зависят от них при выполнении своих транзакций, поэтому США не могут ограничить их операции.
Накануне сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) начала работу над 14-м пакетом санкций против России и рассчитывает согласовать его весной. Уточнялось, что ЕК ищет пути для предотвращения обхода санкций через западные дочерние компании, работающие за пределами Европы.
При этом в начале апреля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что руководство Евросоюза изначально понимало: данные ограничения не приведут к обрушению российской экономики.
До этого, 31 марта, газета Daily Mail сообщила со ссылкой на экспертов о стабильном экономическом росте России вопреки санкциям Запада. Отмечалось, что для этого РФ формирует прочные альянсы со своими партнерами, а также развивает альтернативные торговые маршруты, платежные системы и зоны беспошлинной торговли.
Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом России 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.