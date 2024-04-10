Песков указал на важность сохранения сотрудничества с США в сфере мирного космоса
Сотрудничество РФ в сфере мирного космоса с США продолжается, однако в других областях уровень диалога находится на неудовлетворительном уровне. Об этом сообщил в среду, 10 апреля, в ходе брифинга официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Что касается мирного космоса, то здесь сотрудничество продолжается, и взаимодействие — это важно. А во всех остальных сферах уровень диалога оставляет желать лучшего», — указал Песков.
Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявление начальника космического командования Пентагона Стивен Уайтинга о том, что американская сторона хотела бы иметь эффективные каналы коммуникации с Россией.
Новость дополняется