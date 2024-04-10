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В Кремле выразили надежду на разрешение вопросов в отношениях РФ и Армении

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Армения является близким союзником и партнером России, и российское руководство исходит из того, что сложные моменты в двусторонних отношениях будут находить разрешение. Об этом 10 апреля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал слова армянского премьер-министра Никола Пашиняна о том, что отношения РФ и Армении переживают не лучшие времена. На заседании правительства он подчеркнул, что Москва не может упрекнуть Ереван в невыполнении обязательств, «хотя обратные случаи многочисленны».

Песков выразил надежду, что в обозримом будущем Пашинян и президент России Владимир Путин смогут лично обсудить все вопросы, имеющиеся в отношениях двух стран. Он также подчеркнул, что Армения является близким партнером РФ, с которым страна объединена во многие интеграционные форматы, а значение двусторонних исторических и гуманитарных отношений трудно переоценить.

«Разумеется, в столь тесном диалоге могут рождаться какие-то [проблемы]. Мы надеемся, что на высшем уровне <руководители стран> будут иметь возможность всё это обсудить. Кроме того, конечно же, проходит диалог и на рабочем уровне, что тоже очень важно. Конечно, мы исходим из того, что все сложные моменты в наших двусторонних отношениях, кои появились за последнее время, будут как раз в рамках такого и находить свое разрешение», — сказал пресс-секретарь российского главы государства.

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