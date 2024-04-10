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РИА Новости: на кладбищах в США заметили могилы уничтоженных в СВО наемников

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На кладбищах в США появляется всё больше могил наемников, погибших во время военной службы на Украине. Об этом 10 апреля сообщило «РИА Новости».

Так, издание показало кадры с места захоронения 50-летнего морского пехотинца США Грейди Курпаси. Уточняется, что он погиб весной 2022 года, но его останки были возвращены на родину лишь в текущем году, поскольку военный продолжительное время считался пропавшим без вести.

Другой погибший, Брайан Янг, воевал в составе украинских сил специальных операций и погиб в июле 2022 года. Мужчина жил в Грузии, откуда вскоре после начала спецоперации отправился на Украину. Похороны прошли в штате Калифорния. У него остались две дочери.

Кроме того, американские издания нередко сообщают о подобных случаях. Например, 8 апреля, журналисты военного онлайн-журнала Task & Purpose поговорили с родственниками погибших американских солдат. Мать одного из них возмущена тем, что Украина затягивает с возвращением тел.

«Я надеялась, поскольку сын был американцем и ветераном США, а также имел статус рейнджера, я смогу вернуть его тело. И теперь, на данный момент, я вполне убеждена, что этого никогда не произойдет», — поделилась она.

Как уточнили журналисты, погибший сказал семье, что намерен поехать в Польшу, чтобы обучать украинских военных, однако решил отправиться на передовую. Он погиб в конце прошлого месяца. Тогда, 20 марта, его часть уехала на задание, но вернулись с него лишь трое, говорится в материале журнала.

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Ранее, 9 апреля, Служба внешней разведки (СВР) сообщила, что США намерены отправить на Украину несколько сотен «головорезов», завербованных в американских тюрьмах. Ожидается, что они появятся в зоне боевых действий летом 2024 года. Речь идет о нескольких сотнях мексиканцев и колумбийцев, уточняет «Газета.Ru».

До этого, 7 марта, Следственный комитет РФ объявил в розыск более 700 иностранных наемников, воюющих в рядах ВСУ. Глава МИД РФ Сергей Лавров в феврале заявил о необходимости бороться с наемничеством на Украине.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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