Историки объяснили несчастную карму династии Романовых

Историки и эзотерики склонны считать, что гибель династии Романовых связана с настигшей этот род кармой за преступления прошлого. Как работает карма и насколько далеко простирается ее сила, выясняла программа «Тайны Чапман».

17 июля 1918 года в Екатеринбурге был расстрелян последний российский император Николай II с женой и пятью детьми. За три века до этого события по приказу первого царя династии Романовых Михаила Федоровича был казнен другой ни в чем неповинный ребенок, Иван, которому было всего три года. Младенец был сыном Марины Мнишек и самозванца Лжедмитрия II, который выдавал себя за сына Ивана Грозного и претендовал на российский престол.

«Убийство ребенка находится за гранью для человека, а здесь это убийство было публичным, жесточайшим. Да, надо было избавиться от соперника, но не таким жесточайшим способом», — рассказал психолог и кинезиолог Татьяна Хаустова.

Историки отмечают, что начало и конец династии Романовых были связаны с детоубийством. Кроме того, Михаил Федорович был призван на царство, когда он находился в Ипатьевском монастыре в Костроме. Николай II с семьей и слугами был расстрелян в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге.

«Карма неизбежна. Есть карма человека, есть карма рода, есть карма страны, есть карма династии. В данном случае карма упала на Николая II и его семью. У них, конечно, еще были какие-то свои личные причины. Если определенная личность рождается в определенном роду, имеющем уже карму, то этой личности эта карма тоже передается», — отметил философ и писатель Александр Кубельский.

Не только Романовы, но и их палачи попали под удар кармы. Казнью царской семьи руководил Янкель Юровский. Именно он выпустил первую пулю.

«Когда люди поглощены борьбой за власть, они готовы использовать любые средства. Такова природа страсти. Им надо было обрести власть, чтобы никто им не угрожал. Они думали убить Николая, чтобы в России была стабильная, надежная власть, как-то так они себя оправдывали», — добавил Кубельский.

Юровский умер в 60 лет в страшных мучениях. Его любимая дочь Римма была репрессирована, все внучки умерли в младенчестве, а все внуки трагически погибли. Род Юровского исчез.

«С точки зрения кармы скапливается энергия, и она проецируется на род. То есть поколения берут на себя программу из рода. Если она не убирается, то из рода в род программа переходит. Это происходит таким образом, что ложится на поколения и усиливается», — рассказала писатель, специалист по эзотерике Ксения Веда.

Карма семьи Романовых коснулась также актеров, которые играли роль последнего императора в художественных фильмах. Борис Брондуков сыграл в фильме «Семья Коцюбинских», после этого он перенес четыре инсульта и умер в 2004 году. Юрий Демич, сыгравший в фильме «Доверие», скончался в 42 года. Анатолий Ромашин после роли в «Агонии» трагически погиб из-за упавшего дерева. Андрей Ростоцкий сыграл Николая II шесть раз и сорвался со скалы. Олег Янковский, воплотивший образ императора в «Цареубийце», умер от рака в 65 лет.

«Это тоже связано с кармой рода Романовых. Это был проклятый род. Актер, который входил в роль проклятого человека, нес всю тяжесть рода», — отметила Хаустова.