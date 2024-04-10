В Московской области задержали подозреваемых в попытке сбыта наркотиков

Спецназ Росгвардии задержал в селе Мамонтово Борогородского городского округа в Подмосковье двух подозреваемых в попытке сбыта синтетических наркотиков. Об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе Росгвардии.

«Сотрудники ОМОН «Русич» Главного управления Росгвардии по Московской области задержали двух местных жителей, которые подозреваются в покушении на сбыт синтетических наркотиков. Следствием установлено, что злоумышленники организовали синтез наркотических средств в арендованном ангаре на территории одного из предприятий», — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что двое задержанных планировали продавать изготовленные наркотики на территории Подмосковья с помощью тайников-закладок.

При обыске в ангаре у подозреваемых нашли 70 пластиковых канистр с химическими реактивами, лабораторное оборудование, материалы для упаковки, а также кристаллическое вещество, которое оказалось синтетическим наркотиком мефедроном. Его общая масса составила 14 кг.

На кадрах Росгвардии видно, как спецназ сначала проникает в ангар, а потом осматривает лабораторию. На видео попало оборудование злоумышленников и канистры с жидкостью, которыми заставлена большая часть помещения.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

Ранее, 9 апреля, правоохранительные органы в Москве и подмосковных Мытищах остановили преступную деятельность банды наркокондитеров. У одного из подозреваемых нашли наркотики в 55 конфетах, а у второго — в конфетах и печенье. Обнаружились и посторонние вещества в чистом виде. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст.228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере»).