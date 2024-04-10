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Жителя Кировска осудили за обман пенсионеров на 1,3 млн рублей

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В Кировске (Мурманская область) вынесен приговор в отношении молодого мужчины, которого обвинили в мошенничестве в отношении пенсионеров. Ущерб превысил 1,3 млн рублей.

По данным следствия, местный житель 2004 года рождения действовал в составе группы лиц. В сентябре 2023 года злоумышленники по телефону сообщали пожилым гражданам, что их родственники якобы попали в ДТП, в связи с чем требуется заплатить определенную сумму. Пенсионеры передали подсудимому от 50 тыс. до 448 тыс. рублей. Об этом сообщает ИА «Би-порт». Всего установлено четыре факта мошенничества.

Суд признал молодого человека виновным в преступлениях. Ему назначено наказание в виде 4,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

В Башкортостане перед судом предстанет женщина, которая обвиняется в обмане 93-летней пенсионерки. Она вошла в доверие к потерпевшей и уговорила пенсионерку перевести накопления на банковский счет. Обвиняемая похитила свыше 1,5 млн рублей. Кроме того, пенсионерка оформила договор дарения на единственное жилье — однокомнатную квартиру, расположенную на проспекте Октября города Уфы. В результате жилое помещение перешло в собственность несовершеннолетнего ребенка обвиняемой.

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