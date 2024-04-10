Вторая попытка пуска ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный. Трансляция

В среду, 10 апреля, на космодроме Восточный проходит вторая попытка пуска ракеты-носителя «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион». «Известия» ведут онлайн-трансляцию.

Первая попытка состоялась накануне, пуск отменила автоматика за две минуты до старта.

Как объяснил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, причиной инцидента стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока.

Позднее в «Роскосмосе» сообщили, что госкомиссия признала «Ангару-А5» готовой к пуску, было принято решение о повторной попытке в резервное время. «Известия» ведут онлайн-трансляцию.