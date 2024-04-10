В МИЦ «Известия» рассказывают о перспективных космических разработках России. Трансляция
- Новости
- Наука и техника
- В МИЦ «Известия» рассказывают о перспективных космических разработках России. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» в среду, 10 апреля, проходит пресс-конференция, приуроченная к Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля.
О приоритетах российской науки в изучении и освоении космоса, задачах и предварительных итогах эксперимента «SIRIUS-23», возможностях второго спутника «Арктика М» и перспективах российской лунной миссии расскажут:
- Анатолий Петрукович, директор Института космических исследований РАН;
- Олег Орлов, директор Института медико-биологических проблем РАН;
- Сергей Пономарев, исполнительный директор и председатель оргкомитета эксперимента «SIRIUS-23», заведующий лабораторией физиологии иммунной системы Института медико-биологических проблем РАН;
- Борис Шустов, научный руководитель Института астрономии РАН.