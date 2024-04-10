Весенняя уборка началась на трассах в Московской области
На федеральных трассах Московской области началась весенняя уборка. В ближайшее время начнется обновление разметки.
Генеральная уборка проводится на остановках общественного транспорта и на площадках отдыха. Кроме того, проводятся окраска бортовых камней, мойка ограждений, акустических экранов, дорожных знаков и светофоров. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Отдельное внимание уделено элементам системы водоотвода, в том числе кюветам, канавам и водосбросам. Рабочие убирают мусор и посторонние предметы. В случае появления размывов земляного полотна при обильном таянии снега производятся восстановительные работы.
Для ликвидации дефектов и деформаций проезжей части использовано свыше 10 тыс. т литого асфальтобетона. Ремонт выполнен на площади 286 тыс. кв. м.