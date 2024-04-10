Экс-офицер США рассказал о вербовке мусульман «Моссадом»

Бывший офицер армии США, американский политолог Скотт Беннет 10 апреля в беседе с «Известиями» рассказал, что служба внешней разведки «Моссад» участвует в вербовке мусульман в ряды террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), террористов-смертников или фанатиков.

«Моссад», когда я служил в армии в Ираке и в других местах, всегда участвовал в вербовке мусульман, в основном умственно отсталых, в ряды ИГИЛ (прежнее название ИГ. — Ред.), террористов-смертников или фанатиков для съемок видеороликов. Всё это «Моссад». Израильский «Моссад» выглядит очень похоже. И они также лишены каких-либо моральных ограничений», — сказал бывший офицер.

По его словам, специалисты «Моссада» также были на Украине и занимались там подготовкой террористов. В частности, они учили украинцев пыткам.

Кроме того, по словам Беннета, «Моссад» были «эффективны» при отправке в другие страны своих сотрудников для вербовки людей и последующего свержения правительств, в том числе во время арабской весны и на украинском Майдане.

Ранее, 1 февраля, СМИ раскрыли план главы «Моссада» по сделке с ХАМАС. Сообщалось, что глава службы внешней разведки Израиля Дэвид Барния представил возможный план, который содержит предложение палестинскому движению ХАМАС об освобождении 35 израильтян в обмен на 35-дневное прекращение огня.

В январе в Турции сообщили о задержании в восьми провинциях страны, в основном в Стамбуле, 33 человек по подозрению в шпионаже в пользу Израиля. По данным турецких спецслужб, агентам «Моссада» были даны задания в том числе по похищению палестинцев.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.