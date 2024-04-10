Трое погибли в ДТП с четырьмя автомобилями в Краснодарском крае
В Славянском районе Краснодарского края три человека погибли в результате ДТП с участием четырех автомобилей, включая грузовик. Об этом 10 апреля сообщили в краевой прокуратуре.
«Сегодня около 06:00 (совпадает с мск. — Ред.) в районе ст. Анастасиевской Славянского района водитель грузового автомобиля «Газель» допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Пежо», а также еще с двумя автомобилями, двигавшимися в попутном направлении», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.
Так, при столкновении погибли водители указанных автомобилей и пассажир. Прокуратура региона начала проверку, в которой будут установлены обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в ведомстве.
Ранее, 28 марта, два человека погибли в ДТП с фурой в Краснодарском крае на трассе Р-255 «Сибирь».