В Ачинске двое мужчин признаны виновными в убийстве 21-летней давности

В Ачинске двое местных жителей признаны виновными в убийстве пенсионера, совершенном в марте 2003 года, сообщает 10 апреля ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

19 марта 2003 года правоохранители нашли в одной из школ города тело работавшего в учреждении 65-летнего сторожа с признаками насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело, однако установить преступников тогда не удалось.

«В 2023 году в результате повторной проверки по дактилоскопическому учету следов пальцев рук, изъятых на месте происшествия, было выявлено совпадение с отпечатками пальцев 37-летнего и 41-летнего жителей Ачинска», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Следствие и суд установили, что 18 марта 2003 года сторож отправился в магазин, где его начали провоцировать незнакомые ему пьяные молодые люди 17-ти и 21 года. Мужчина попытался убежать от обидчиков, однако они догнали его и избили на территории школы, после чего занесли его в здание. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Суд приговорил 41-летнего подсудимого к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, 37-летнего подсудимого, не достигшего совершеннолетия в момент преступления, — к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее, 2 апреля, в Тверской области арестовали жителя Смоленска по обвинению в убийстве четырех человек в 2008–2009 годах. Два убийства были совершены из-за личных неприязненных отношений и корыстных побуждений, а еще два — в целях скрыть преступление. После этого обвиняемый скрывался от правоохранительных органов.