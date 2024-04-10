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В Петербурге возбудили уголовное дело после обнаружения детей в подвале дома

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Фото: Прокуратура г. Санкт-Петербурга
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В Санкт-Петербурге полиция возбудила уголовное дело после того, как в подвале жилого дома были найдены дети. Об этом 10 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

Накануне источник «Известий» заявил, что в подвальном помещении одного из домов на Московском шоссе были найдены трое мальчиков, их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

«По результатам проверки полиция возбудила в отношении родителей уголовное дело по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»)», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции города.

Правоохранители уточнили, что дети жили со своим 36-летним отцом. Самому младшему из сыновей два года, а старшему — шесть.

Кроме того, ход дела проконтролирует и петербургская прокуратура. Так, в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению родителями детей своих обязанностей, а также соблюдению требований законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних.

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Ранее в этот день «Известия» побеседовали с матерью мальчиков. Она рассказала, что узнала о случившемся по телефону и сразу же приехала в город. Девушка подчеркнула, что намерена вернуть детей, и сейчас ей предстоит общение с органами опеки. По словам матери, она не знала, в каких условиях живут ее дети.

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