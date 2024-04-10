РЕН ТВ готовит премьеру исторического сериала «Операция «Карпаты»

В день 80-летия со дня освобождения Одессы от гитлеровцев, который отмечается 10 апреля, телеканал РЕН ТВ подготовил к премьере новый остросюжетный сериал «Операция «Карпаты», основанный на исторических событиях Великой Отечественной войны.

В 1941-1942 годах батальоны «Нахтигаль» и «Роланд», укомплектованные эмигрантами-украинцами, в составе вермахта убивали жителей деревень в Закарпатье и Польше. В 1943 году из украинцев сформировали дивизию СС «Галичина».

После разгрома нацистов каратели перешли в Украинскую повстанческую армию (Организация украинских националистов ― Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ).

«В основе их идеологии концепция национализма, где все основные положения, взятые у Гитлера, и этнические чистки», — отметил историк спецслужб Андрей Ведяев.

В сериале «Операция «Карпаты», генеральным продюсером которого выступил гендиректор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин, украинский национализм показан без прикрас. Зрители увидят кровавые акции бандеровцев, борьбу советских правоохранителей с ними. Авторы сериала показали, как работали агенты, внедрялись в боевые группы УПА, предотвращали теракты.

В 1945 году большую часть бандеровцев ликвидировали в ходе войсковых операций, но, чтобы выследить руководство, шли на хитрость: подключали методы разведки и контрразведки.

Сначала УПА действовали под присмотром Третьего рейха, затем спецслужб Великобритании и США. Чтобы их подавить, понадобилось почти 10 лет.

«Честно скажу, для меня очень много нового и созвучного сегодняшнему дню, как бы это печально ни звучало. Есть ответы на какие-то вопросы, которые мы себе сегодня задаем: «Почему так происходит?». Это все говорит о том, что мы ни черта не знаем о истории нашей страны», — заметил режиссер и актер сериала Олег Фомин.