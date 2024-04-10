В ЛНР сообщили о переходе ВСУ в глухую оборону на купянском направлении
Украинские военнослужащие стали реже контратаковать на купянском направлении, в основном они ведут контрбатарейную борьбу и оборону, сообщил 10 апреля подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.
«В последнее время в районе Купянска ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Ред.) значительно снизили активность на позициях, ведя только контрбатарейную борьбу и отражая атаки наших войск, не переходя к контратакующим действиям», — рассказал он «РИА Новости».
Марочко связал это с нехваткой бронетехники и личного состава украинской армии на данном участке фронта, а также с проблемами с подвозом боеприпасов.
Накануне, 9 апреля, начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма сообщил, что на купянском направлении военнослужащие улучшили положение по переднему краю. Также они нанесли поражение формированиям 95-й десантно-штурмовой, 32-й механизированной бригад ВСУ и уничтожили шесть беспилотников украинской армии.
До этого, 7 апреля, в Минобороны РФ рассказали, что расчеты гаубиц Д-30 российской группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные позиции и живую силу ВСУ на купянском направлении.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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