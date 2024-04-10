«Известия» показали подтопление набережной в Оренбурге

Прибывающая вода в реке Урал подтопила набережную Оренбурга, паводок достиг критической отметки. «Известия» в среду, 10 апреля, показали обстановку.

Вода в Урале поднялась на несколько метров. Едва видны верхушки фонарей, установленных на набережной. Водой залиты тротуары, а также лестницы к набережной.

Гостей города и жителей не пускают на набережную, ее перекрыли. Вода уже поднимается до уровня пешеходного моста.

«За ночь уровень воды в реке Урал поднялся на 50 см, достигнув критической отметки 965 см», — рассказала корреспондент «Известий» Наталия Графчикова.

По словам местного жителя, ранее такой разлив реки видел весной 1994 года. В этот раз она разлилась еще сильнее. Как он объяснил, такой паводок связан с большим количеством снега и резким началом его таяния.

По состоянию на утро 10 апреля подтопленными остаются 12 817 жилых домов и 14 969 приусадебных участков в 23 муниципальных образованиях области. Из зоны подтопления эвакуированы более 7,7 тыс. человек, в том числе более 1,7 тыс. детей.

Накануне, 9 апреля, губернатор региона Денис Паслер предупредил местных жителей о необходимости срочно эвакуироваться из-за резкого повышения уровня реки Урал. В тот же день в Оренбурге в 8:40 мск прозвучала сирена, оповещающая жителей о необходимости немедленно эвакуироваться из зон подтопления.

5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала город от разливов Урала. В городе созданы пункты временного размещения граждан, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ») и ч. 1 ст. 293 («Халатность»).