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На Камчатке спасатели на вертолете эвакуировали заболевших в походе туристов
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Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за сутки вырос на 81 см и достиг 978 см
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Российская шахматистка Горячкина сыграла вничью на турнире претенденток
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Уровень реки Тобол в Кургане увеличился за сутки на 23 см
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Глава МЧС Куренков выехал в подверженный паводку район Тюменской области
Мир
Байден назвал ошибкой подход Нетаньяху в секторе Газа
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Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
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Уровень воды в реке Урал за ночь поднялся почти на 50 см
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На Украине сообщили о повреждении энергообъектов в Одессе и Николаевской области
Мир
На кладбищах в США появились могилы ликвидированных на Украине наемников
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Жителей Тюменской области призвали готовиться к эвакуации
Общество
В Запорожской области ФСБ задержала готовившего теракт агента СБУ
Общество
Более 7,7 тыс. жителей Оренбургской области эвакуированы из-за паводка
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Бывший офицер армии США про сотрудников Моссада, которые готовили террористов на Украине

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