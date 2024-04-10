Финансовая организация Burisma Holdings финансировала компанию Metabiota, которая занималась биологическими исследованиями и разработкой славянского ДНК для создания оружия. Об этом 10 апреля сообщил «Известиям» бывший офицер армии США и политолог Скотт Беннет.

По его словам, изначально компания Metabiota называлась Институтом глобального вирусного прогнозирования. Главным родом ее деятельности являлись биолаборатории, биологические исследования и разработка славянского ДНК для создания оружия.

Финансирование шло по линии организации Burisma, которая светилась в скандале с участием семьи президента США Джо Байдена. Беннет отметил, что сама организация была создана ЦРУ для отмывания денег.

«Многие американские и европейские крупные фармацевтические компании были на Украине, занимаясь разработкой славянского ДНК-оружия. Немецкая фармацевтическая компания Bayer. Там было много немецких компаний, американских компаний. И всё это было разведывательной операцией, финансируемой и управляемой правительством. Всё, все документы свидетельствуют об этом», — сказал он.

Политолог подчеркнул, что если провести обыски в офисах Metabiota и ее биолабораториях, то можно будет обнаружить множество документов, связывающих компанию с Государственным департаментом США, USAID, фондом Билла Клинтона, бывшим американским лидером Бараком Обамой и другими представителями Демократической партии США.

Беннет добавил, что демократы выбрали Украину для размещения там биолабораторий, потому что она является самой коррумпированной страной, к тому же она находится рядом с Россией. Люди, занимающие государственные должности в украинском государстве, легко покупаются и их можно использовать для отмывания денег, торговли человеческими органами и операций с ДНК.

Ранее, 27 февраля, министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что США сформировали сеть биолабораторий из 330 объектов, которые изучают свойства патогенов, способных передаваться человеку и вызывать пандемии. По его словам, из 330 таких объектов порядка 40 находится на Украине.

В ноябре 2023 года секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по безопасности в Центральном федеральном округе сообщил, что военно-биологическая деятельность США ведет к возникновению новых, ранее не известных заболеваний, а также эпидемий и пандемий. Он подчеркнул, что деятельность США на территории Украины, а также массовые проявления внутренних и внешних опасных биологических факторов представляют реальную угрозу.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков 6 сентября также заявил «Известиям», что биологическая деятельность США на украинской территории направлена против России. У РФ есть документы, которые подтверждают участие Госдепартамента США в реализации Программы повышения биобезопасности с 2016 года, которые свидетельствуют об активном участии Госдепа США в биологических программах на территории других стран.

Возможную связь Байденов с руководством украинской компании Burisma обнаружили еще в июне прошлого года. Тогда 3 марта в минюст США поступила жалоба на Хантера Байдена. Отмечалось, что Байдена-младшего подозревают в нарушении федерального закона. Обвинение составлено на основании его переписки с Кендрой Баркофф, пресс-секретарем президента Джо Байдена. Хантер инструктировал собеседницу о том, как отвечать на вопросы СМИ по поводу его участия в совете директоров Burisma Holdings.

В апреле 2022 года Минобороны рассказало, что на Украине есть сеть биолабораторий, работающих по программе Пентагона, где ученые из США испытывали потенциально опасные биопрепараты на пациентах харьковской психиатрической больницы в период с 2019 по 2021 год.