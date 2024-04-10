На Украине сообщили о повреждении энергообъектов в Одессе и Николаевской области

В Одессе поврежден объект энергетической инфраструктуры. Об этом в среду, 10 апреля, сообщила пресс-служба сил обороны юга Украины в Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).

Степень разрушений не уточняется. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер добавил, что в городе работали средства противовоздушной обороны (ПВО).

Также в пресс-службе сил обороны юга Украины сообщили, что в Николаевской области после взрыва на энергообъекте произошел пожар, его локализовали.

Других подробностей не приводится. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

Ранее в этот день украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе. Согласно данным карты воздушных тревог украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях была объявлена воздушная тревога.

Тогда же сообщалось, что взрывы прогремели в Николаевской области и подконтрольном Киеву городе Запорожье.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.