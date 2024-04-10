Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за сутки вырос на 81 см и достиг 978 см. Об этом 10 апреля сообщили в городской администрации.

«За минувшие сутки уровень воды в реке Урал вырос на 81 см. По данным оренбургского гидрометцентра, на 08:00 (06:00 мск. — Ред.) 10 апреля уровень воды в реке Урал составляет 978 см», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале.

При этом вечером 9 апреля уровень превысил опасную отметку 930 см. Согласно прогнозам специалистов, сегодня в течение дня уровень воды увеличится от 30 до 70 см.

Кроме того, река Сакмара у села Татарская Каргала в соседнем Сакмарском районе за прошедшие сутки выросла на 8 см до общего уровня 813 см. Опасное значение составляет 870 см.

Ранее, 9 апреля, губернатор региона Денис Паслер предупредил местных жителей о необходимости срочно эвакуироваться из-за резкого повышения уровня реки Урал.

В тот же день в Оренбурге в 8:40 мск прозвучала сирена, оповещающая жителей о требовании властей немедленно эвакуироваться из города. В зоне подтопления оказалось несколько поселков и СНТ. Они находятся в поймах рек Урал и Сакмара. Мэр Сергей Салмин не исключил объявления экстренной эвакуации. Корреспондент «Известий» показала кадры затопленной набережной в Оренбурге.

5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала город от разливов Урала. В городе созданы пункты временного размещения граждан, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ») и ч. 1 ст. 293 («Халатность»). Госпитализировано шесть взрослых и двое детей, однако они находятся в удовлетворительном состоянии.