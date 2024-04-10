Порядка 11 тыс. га затоплено в нацпарке «Бузулукский бор» в Оренбуржье
Уровень воды в реке Самаре на 115 см превышает критический уровень, на данный момент затоплена площадь 11 тыс. га, из берегов вышли озера. Об этом 10 марта сообщила администрация парка в официальном Telegram–канале.
«9 апреля на ближайшем гидрологическом посту достигнута отметка абсолютного максимума за историю наблюдений — 895 см, что на 115 см выше критического уровня. Ранее абсолютный максимум — 860 см — наблюдался 18 апреля 2011 года», — говорится в тексте сообщения.
Отмечается, что за сутки уровень воды повысился на 72 см. Из-за паводков затоплено по меньшей мере 11 тыс. га, в этой зоне оказалось менее шести обустроенных мест отдыха. Из берегов вышли десятки пойменных озер.
«Ущерб будет возможно оценить после отхода воды», — завершается сообщение.
Национальный парк «Бузулукский бор» располагается в Самарской и Оренбургской областях, рядом с городом Бузлуком.
На территории России в последнюю неделю зафиксированы паводки в регионах. В Курганской области введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.
В Орске уровень воды в реке Урал достиг 942 см, а 9 апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер призвал жителей Оренбурга к эвакуации из-за повышения уровня реки Урал до 931 см.
8 апреля в МЧС России предупредили о вероятности подтопления Тюмени. Чтобы этого не допустить, ведомство разместит в городе свою группировку, в которой кроме прочего будут вертолеты для эвакуации и доставки грузов. На данный момент ситуация в регионе оценивается как стабильная, пик паводка прогнозируется после 20 апреля.