Реклама
Прямой эфир
Общество
Синоптик рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни
Мир
В ДНР сообщили о закрытии ВФУ выезда из Часова Яра для мирных граждан
Спорт
Три передачи Кучерова принесли «Тампе» победу над «Коламбусом» в матче НХЛ
Мир
Дания выделила $14,5 млн на экстренную гуманитарную помощь Газе
Общество
Уровень реки Тобол в Кургане увеличился за сутки на 23 см
Здоровье
Врач рассказала о способах поддержать здоровье в середине весны
Происшествия
Подросток получил ранения из-за детонации взрывоопасного предмета на юге ДНР
Происшествия
Уровень воды в реке Урал за ночь поднялся почти на 50 см
Здоровье
Врач перечислила улучшающие зрение продукты
Спорт
Шахматистка Лагно сыграла вничью в пятый раз подряд на турнире претенденток
Общество
В Кургане предупредили о попадании многоквартирных домов в зону риска подтопления
Мир
Глава Гагаузии раскрыла план действий при вводе войск Кишинева в регион
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в доме в Челябинской области
Общество
Жителей Тюменской области призвали готовиться к эвакуации
Туризм
Стало известно, куда россияне поедут отдыхать на майские праздники
Здоровье
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
Сюжет:

Порядка 11 тыс. га затоплено в нацпарке «Бузулукский бор» в Оренбуржье

0
Фото: t.me/npbuzbor
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уровень воды в реке Самаре на 115 см превышает критический уровень, на данный момент затоплена площадь 11 тыс. га, из берегов вышли озера. Об этом 10 марта сообщила администрация парка в официальном Telegram–канале.

«9 апреля на ближайшем гидрологическом посту достигнута отметка абсолютного максимума за историю наблюдений — 895 см, что на 115 см выше критического уровня. Ранее абсолютный максимум — 860 см — наблюдался 18 апреля 2011 года», — говорится в тексте сообщения.

Отмечается, что за сутки уровень воды повысился на 72 см. Из-за паводков затоплено по меньшей мере 11 тыс. га, в этой зоне оказалось менее шести обустроенных мест отдыха. Из берегов вышли десятки пойменных озер.

«Ущерб будет возможно оценить после отхода воды», — завершается сообщение.

Национальный парк «Бузулукский бор» располагается в Самарской и Оренбургской областях, рядом с городом Бузлуком.

Прогноз наводнений – 2024 в России: где и когда чаще всего происходят
Карта опасных явлений на реках России

На территории России в последнюю неделю зафиксированы паводки в регионах. В Курганской области введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.

В Орске уровень воды в реке Урал достиг 942 см, а 9 апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер призвал жителей Оренбурга к эвакуации из-за повышения уровня реки Урал до 931 см.

8 апреля в МЧС России предупредили о вероятности подтопления Тюмени. Чтобы этого не допустить, ведомство разместит в городе свою группировку, в которой кроме прочего будут вертолеты для эвакуации и доставки грузов. На данный момент ситуация в регионе оценивается как стабильная, пик паводка прогнозируется после 20 апреля.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024