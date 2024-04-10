Адвокат мэра Нью-Йорка назвал иск о сексуальных домогательствах фиктивным

Иск против мэра Нью-Йорка Эрика Адамса о сексуальном насилии является фиктивным. Об этом 10 апреля сообщает издание ABC News со ссылкой на слова адвоката мэра.

«Иск против мэра Нью-Йорка Эрика Адамса о сексуальном насилии является полностью фиктивным и должен быть отклонен», — заявил адвокат Алекс Спиро.

По его словам, утверждения о правонарушениях, содержащиеся в жалобе, являются полностью вымышленными.

«Мой подзащитный с нетерпением ждет в суде полного оправдания», — отметил Спиро.

Ранее, 19 марта, американка Лорна Бич-Матура подала иск против мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, в котором обвинила его в «сексуализированном нападении», которое произошло в 1993 году, когда тот работал в транспортной полиции. Отмечается, что Бич-Матура и Адамс работали вместе в департаменте транспортной полиции Нью-Йорка. В иске говорится, что Адамс склонял ее к интимной близости, обещая продвижение по службе, в котором до этого ей было отказано.

Американка в своем иске заявила, что подверглась сексуальному и эмоциональному насилию, избиению, а также гендерной дискриминации. В офисе мэра обвинения американки отрицают, ссылаясь на то, что в 1993 году Адамс был одним из самых известных публичных противников расизма в полиции Нью-Йорка, вследствие чего он не мог повлиять на продвижение по службе гражданских служащих.