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В ДНР сообщили о закрытии ВФУ выезда из Часова Яра для мирных граждан

Советник главы ДНР: ВФУ закрыли выезд из Часова Яра для гражданского населения
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Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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Боевики Вооруженных формирований Украины (ВФУ) закрыли выезд из города Часов Яр Донецкой Народной Республики (ДНР) для остающегося в нем мирного населения. Об этом 10 апреля сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Есть подтвержденная информация о том, что Вооруженные формирования Украины перекрыли выезды из города (Часова Яра. — Ред.) для гражданского населения. Эвакуация оттуда более невозможна», — указал он в беседе с ТАСС.

Как уточнил Кимаковский, украинские боевики соорудили в Часове Яре большое количество оборонительных сооружений как в жилых массивах, так и частных секторах города.

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Ранее, 8 апреля, сообщалось, что подразделение штурмового батальона Ивановского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) в составе Южной группировки войск штурмом взяло опорный пункт ВФУ на окраине Часова Яра.

5 апреля советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что Вооруженные силы (ВС) РФ вошли в пригород Часова Яра. Он добавил, что противник отступил в Часов Яр после взятия ВС РФ Артемовска (украинское название — Бахмут). ВФУ возвели укрепления в городе, поэтому российские бойцы двигаются осторожно, главная задача — беречь личный состав, отметил Гагин.

До этого, 2 апреля, майор ВФУ в отставке Игорь Лапин заявил, что город Часов Яр в ДНР повторит судьбу Авдеевки и Артемовска. Офицер добавил, что внимательно следит за ситуацией на том участке фронта. Лапин отметил, что у ВФУ наблюдаются проблемы со снабжением на флангах.

В тот же день военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин объяснил стратегическое значение Часова Яра для ВФУ. Специалист рассказал, что населенный пункт был важным центром логистики и обороны для украинских военных.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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