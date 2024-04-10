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Дания выделила $14,5 млн на экстренную гуманитарную помощь Газе

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Фото: REUTERS/Ahmed Zakot
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Правительство Дании выделило сектору Газа и Западному берегу реки Иордан экстренную гуманитарную помощь в размере 100 млн крон ($14,5 млн). Об этом 9 апреля сообщило министерство иностранных дел королевства.

«Датская поддержка должна помочь исправлению катастрофической гуманитарной ситуации в Газе и гражданскому населению на Западном берегу реки Иордан, где положение с экономикой и безопасностью хрупко и грозит эскалацией», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В ведомстве указали, что Дания по-прежнему привержена оказанию помощи тем, кто так отчаянно в ней нуждается. При поддержке США, Кипра и других партнеров, отметили в министерстве, строится новый временный причал у побережья Газы, чтобы доставлять помощь как можно быстрее и безопаснее.

«До последних военных действий в Газе была отчаянная гуманитарная ситуация. Сейчас она катастрофическая. Мир должен делать больше. Больницы переполнены пострадавшими. Гражданские лица сталкиваются с растущими трудностями в доступе к основным продуктам питания. В медицинских учреждениях больше нет топлива. Выделенные средства будут потрачены на обеспечение безопасности сотрудников экстренных служб и спасателей, помогающих гражданскому населению», — заявил министр по вопросам сотрудничества и климатической политики Дан Йоргенсен.

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Ранее, 21 марта, Учебный и научно-исследовательский институт ООН сообщил, что в Газе разрушено более 31 тыс. зданий. Помимо этого, почти 17 тыс. построек в организации сочли серьезно поврежденными. Более 40 тыс. зданий повреждены умеренно. Больше всего разрушений при этом в провинциях Хан-Юнис и Газа.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 18 марта призвал Израиль обеспечить полный и беспрепятственный доступ гуманитарных грузов в Газу, потому что иначе анклаву грозит катастрофа. По данным генсека ООН, 1,1 млн палестинцев в секторе Газа остались без продуктов питания.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что его государство будет противостоять международному давлению, особенно со стороны США. По словам Нетаньяху, представители западных стран потеряли совесть и память, а некоторые европейские чиновники выдвигают различные ложные обвинения в адрес властей и армии Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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