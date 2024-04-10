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Уровень воды в реке Урал за ночь поднялся почти на 50 см

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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За прошедшую ночь уровень реки Урал в Оренбурге поднялся почти на 50 см, достигнув 965 см, гидрологи прогнозируют повышение за эти сутки. Об этом 10 апреля сообщил журналистам замглавы города Алексей Кудинов.

«Гидрологи дают прогноз, что Урал будет повышаться. Прогнозируем, что в ближайшие сутки он повысится еще от 30 до 70 см», — сказал он.

Также, по словам замглавы Оренбурга, за ночь было подтоплено более 300 домовладений. Работники экстренных служб продолжают оказывать помощь местным жителям, за ночь было вывезено 10 жителей.

Кудинов ожидает рост пострадавшего жилья «в геометрической прогрессии», в ближайшем времени подтопленными могут оказаться еще 200 частных домовладений.

Мэрия города в Telegram-канале сообщает, что в настоящее время уровень воды в реке Урал составляет 965 см, при этом критический уровень — 930 см.

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Ранее, 9 апреля, губернатор региона Денис Паслер предупредил местных жителей о необходимости срочно эвакуироваться из-за резкого повышения уровня реки Урал. Вода достигала отметки 931 см, что на 1 см выше уровня «опасно».

5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала район Старый город от разливов Урала. В городе созданы пункты временного размещения граждан, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ») и ч. 1 ст. 293 («Халатность»). Госпитализировано шесть взрослых и двое детей, однако они находятся в удовлетворительном состоянии.

9 апреля в Оренбурге в 8:40 мск прозвучала сирена, оповещающая жителей о требовании властей немедленно эвакуироваться из города. В зоне потопления оказалось несколько поселков и СНТ. Они находятся в поймах рек Урал и Сакмара. Мэр Сергей Салмин не исключил объявления экстренной эвакуации. Корреспондент «Известий» показала кадры затопленной набережной в Оренбурге.

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