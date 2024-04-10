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В Кургане предупредили о попадании многоквартирных домов в зону риска подтопления
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В Кургане предупредили о попадании многоквартирных домов в зону риска подтопления

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Некоторые многоквартирные дома города Кургана находятся в зоне риска подтопления ввиду сложной ситуацией с паводками. Об этом 9 апреля сообщила в администрации города на своем сайте.

«В зону риска попадают и ряд многоквартирных домов. Управляющим компаниям, товариществам собственников, ТСН (товариществам собственников недвижимости. — Ред.), жилищно-строительным кооперативам было рекомендовано довести необходимую информацию до собственников», — говорится в публикации.

Как уточняется, заместитель главы Кургана, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Роман Медведев отметил необходимость в увеличении числа дежурных специальных круглосуточных бригад, а также проведении поквартирных обходов и собраний информационного характера с местными жителями.

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В России в последнюю неделю наблюдается непростая ситуация с паводками в регионах, вызванными промерзанием почвы, большими запасами снега, резким потеплением и обильными осадками. Так, 8 апреля режим ЧС ввели в Курганской области.

9 апреля паводковые воды начали заливать подъезд к селу Звериноголовскому, и дорогу перекрыли, а в Кургане началась превентивная эвакуация жителей четырех микрорайонов и садоводств в зоне возможного затопления. К вечеру вторника уровень воды в реке Тобол достиг 893 см. Росгидромет прогнозирует приход большой воды в Курган 11–14 апреля.

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