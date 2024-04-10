Великобритания направила в Румынию группу из шести истребителей Typhoon в рамках натовской ротационной миссии по патрулированию ее воздушного пространства вблизи черноморского побережья. Об этом 9 апреля сообщается на сайте британских ВВС.

«Персонал, участвующий в миссии, будет в любой момент находиться в готовности для запуска системы быстрого реагирования для перехвата российских самолетов, приближающихся к воздушному пространству НАТО», — говорится в сообщении.

До августа истребители будут выполнять вылеты с авиабазы «Михаил Когэлничану» под городом Констанца. Отмечается, что прибывший на авиабазу британский контингент насчитывает примерно 200 военных — это летчики и технический персонал.

НАТО проводит с 24 января по 31 мая масштабные учения Steadfast Defender в непосредственной близости от границ РФ. Там участвуют все 32 страны — члена альянса, все виды войск и около 90 тыс. военных. Сценарием учений стало нападение России на одну из стран НАТО. Предполагается, что участники отработают ст. 5 Североатлантического договора, по которой все государства альянса должны вмешаться и защитить атакованную страну-союзницу.

7 марта секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что НАТО готовится к новым войнам, о чем свидетельствуют учения сил альянса в Европе, которые дестабилизируют ситуацию. Глава Совбеза отметил, что важную роль в нарушении стабильности мировой политической обстановки играют США, потому что ни одна другая страна не развязала столько войн и не спровоцировала своими действиями такое множество экономических кризисов.

За день до этого официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула провокационный и агрессивный в отношении России характер учений НАТО Nordic Response 24. Эти учения взвинчивают спираль эскалации на фоне напряженной обстановки в Европе. Захарова напомнила, что РФ обязательно ответит на все угрозы своей безопасности, возникающие из-за наращивания присутствия НАТО у ее границ.