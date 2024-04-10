Пожар произошел вблизи Чемальской ГЭС на Алтае

Пожар на площади более 600 кв. м произошел вблизи Чемальской ГЭС в Республике Алтай. Об этом 10 апреля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в Telegram-канале.

Сообщение о возгорании вблизи ГЭС поступило в 19:38 мск. По предварительным данным, было повреждено более 30 торговых ларьков, затем огонь перешел на лесной массив. На месте работали 11 человек личного состава, четыре добровольца и четыре единицы техники.

В 21:44 мск была объявлена локализация пожара.

Ранее, 9 апреля, сообщалось о пожаре в частном доме в подмосковном поселке Фосфоритный городского округа Воскресенка. В процессе локализации пожара были обнаружены обгоревшие тела женщины и ее мужа, а также их четырех малолетних детей, сообщает агентство городских новостей «Москва». Двум школьникам удалось спастись, они успели покинуть дом. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Уголовное дело по факту смерти мужчины и женщины, а также их четырех детей возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.