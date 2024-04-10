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Россиянин приговорен к девяти годам за попытку поджога аэродрома в Липецке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Второй Западный окружной военный суд признал 19-летного жителя Липецкой области Всеволода Куликова виновным в покушении на госизмену, в попытке поджога части взлетно-посадочной полосы военного аэродрома и попытке примкнуть к террористической организации «Легион «Свобода России» (запрещена в РФ). Об этом 10 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Куликов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 30, ст. 275 УК РФ («Покушение на госизмену в виде перехода на сторону противника»), ч.1 ст. 30, ч.1 ст. 205 УК РФ («Покушение на совершение теракта») и ч.1 ст. 205.1 («Вовлечение лица к участию на территории Украины в вооруженном формировании»)», — заявили в пресс-службе.

В пресс-службе разъяснили, что путем частичного сложения наказаний подсудимому окончательно назначено девять лет лишения свободы, из которых три года он должен будет отбыть в тюрьме, а остальные шесть лет — в колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания ему также назначен один год ограничения свободы без штрафа.

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Ранее, 15 марта, ФСБ задержала россиянку в Белгородской области при подготовке к диверсии. Отмечается, что она незаконно приобрела взрывное устройство и планировала совершить подрыв ж/д путей по заданию украинских спецслужб.

11 марта в отношении жителя Хабаровского края возбудили уголовное дело о госизмене. Сообщалось, что он склонял российских военнослужащих к участию в боевых действиях в составе объединения «Легион «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в РФ).

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