Космическое командование Пентагона приветствовало бы обмен информацией с РФ

Космическое командование Пентагона хотело бы иметь эффективные каналы коммуникации с Москвой. Об этом 10 апреля «РИА Новости» заявил начальник командования Стивен Уайтинг.

«Я думаю, что для любой космической державы было бы очень важно иметь возможность обмениваться информацией о безопасности и иметь средства, позволяющие убедиться в отсутствии неправильного восприятия определенных видов деятельности», — рассказал он.

По его словам, на данный момент у космического командования Пентагона нет стратегических контактов с Россией, однако американская сторона была бы рада возможности делиться информацией.

Ранее, 5 апреля, помощник главы Пентагона по космической политике Джон Плам отметил, что США контактируют с Россией на высоком уровне на тему заявлений о разработке в РФ космического оружия. По его словам, Вашингтон взаимодействует с союзниками, партнерами и Москвой в целях убедить все стороны, что размещение подобных вооружений «не является ответственным шагом».

4 апреля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что на следующей неделе США вынесут на голосование в Совете Безопасности ООН проект своей резолюции о неразмещении ядерного оружия в космосе. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва должна ознакомиться с этим документом, чтобы озвучивать свою позицию по нему.

До этого, 18 марта, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что страна хочет вести двусторонние обсуждения на тему контроля над вооружениями с Россией и КНР «прямо сейчас, без предварительных условий», и сообщила о подготовке указанной резолюции. Первый заместитель постпреда России Дмитрий Полянский тогда же подчеркнул, что такой диалог возможен, если Запад пересмотрит свой политический курс относительно РФ.

При этом 1 марта президент РФ Владимир Путин заявил на оперативном совещании с членами Совета безопасности страны, что Россия не планирует размещать ядерное оружие в космосе. Также российский лидер предложил обсудить нейтрализацию угроз в космической сфере.