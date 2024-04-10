Расчеты РСЗО «Град» уничтожили пехоту ВСУ на соледаро-северском направлении

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Тульского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава «Южной» группировки войск уничтожили группу пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на соледаро-северском направлении. Об этом 10 апреля сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что в ходе проведения воздушной разведки были выявлены участки местности, с большим скоплением личного состава противника. Эта информация была передана на командный пункт Тульских десантников. Расчеты РСЗО «Град», получив задачу на боевую работу, выдвинулись в район выполнения боевой задачи. После проведения корректировки, боевые расчеты артиллеристов нанесли сокрушающие удары по живой силе ВСУ осколочно-фугасными неуправляемыми реактивными ракетами.

«Всё накрываем. Какой адрес дают, по такому и посылаем. <...> Это уже от наших разведчиков зависит — они наблюдают, где начинают машины подъезжать, движение какое-то, потом нас подзывают, и мы отрабатываем. Со счетом их (ВСУ. — Ред.) сбрасывать еще пока нельзя. Есть попытки, огрызаются, причем довольно хорошо огрызаются», — сказал командир РСЗО БМ-21 «Град» с позывным Старый

Как указали в Минобороны РФ, артиллеристы-десантники наносят ВСУ огневое поражения днем и ночью, не давая противнику ни малейшего шанса на ротацию войск.

Ранее, 8 апреля, сообщалось, что расчет РСЗО «Град» российской армии ликвидировал РСЗО Vampire ВСУ, которая наносила удары по территории Белгородской области.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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