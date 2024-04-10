Реклама
Прямой эфир
Армия
Штурмовики Су-25 ВКС уничтожили опорный пункт ВСУ на северодонецком направлении
Армия
Расчеты РСЗО «Град» уничтожили пехоту ВСУ на соледаро-северском направлении
Общество
Женщин-экспертов в СМИ почти в два раза больше мужчин
Общество
В Госдуме назвали семью Байдена спонсорами терактов в России
Общество
Россиянин приговорен к девяти годам за попытку поджога аэродрома в Липецке
Мир
Эксперты указали на изменение подхода Польши к авиакатастрофе под Смоленском
Мир
Космическое командование Пентагона приветствовало бы обмен информацией с РФ
Происшествия
Штормовое предупреждение объявлено на Камчатке
Мир
В США сочли блефом заявление Нетаньяху о дате операции в Рафахе
Происшествия
Выброс пепла высотой 2,5 км зафиксировали на курильском вулкане Эбеко
Экономика
Бизнес попросил ввести досудебное разрешение споров с маркетплейсами
Общество
В Иркутской области мужчину осудили на шесть лет за вывоз леса на 131 млн рублей
Мир
В США сообщили об уничтожении баллистической ракеты хуситов над Аденским заливом
Мир
Американка получила месяц тюрьмы за кражу дневника дочери Байдена
Мир
Советник Нетаньяху обвинил ХАМАС в затягивании переговоров
Наука и техника
Госкомиссия допустила ракету «Ангара-А5» к повторному запуску

В Госдуме назвали семью Байдена спонсорами терактов в России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Семья президента США Джо Байдена фактически является спонсором терроризма в России. Об этом 10 апреля «РИА Новости» заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

По его словам, украинская нефтегазовая компания Burisma Holdings, которую СК РФ упоминал в качестве транзитора для денег в своем расследовании, тесно связана с Хантером Байденом.

«Они привыкли зарабатывать свои дивиденды на крови других», — заявил Шеремет.

Депутат также указал на двусмысленность ситуации, так как США «долгие годы позиционировались как борцы с международным терроризмом». Однако к власти в стране пришел человек, который не только является «спонсором», но и тем, кто «создавал международные террористические группировки для обогащения на крови других народов».

Террористическая взаимность: ФРГ не хочет вызвать подозрения в причастности США и Украины к преступлениям в РФ
Кто в Европе заинтересован в замалчивании очевидных фактов, на которых настаивает Москва

Ранее, 9 апреля, Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по информации о причастности чиновников стран НАТО и США к финансированию терроризма. Российские следователи установили, что поступавшие через коммерческие организации деньги, в частности через действующую на Украине нефтегазовую компанию Burisma Holdings, на протяжении последних лет использовались для осуществления терактов в России и за ее пределами, чтобы устранить видных политических и общественных деятелей и нанести экономический ущерб. Проверка по обращению депутатов Госдумы была организована 1 апреля.

Возможную связь Байденов с руководством украинской компании Burisma обнаружили еще в июне прошлого года. Тогда 3 марта в минюст США поступила жалоба на Хантера Байдена. Отмечалось, что Байдена-младшего подозревают в нарушении федерального закона. Обвинение составлено на основании его переписки с Кендрой Баркофф, пресс-секретарем президента Джо Байдена. Хантер инструктировал собеседницу о том, как отвечать на вопросы СМИ по поводу его участия в совете директоров Burisma Holdings.

10 июня экс-президент США Дональд Трамп указал, что Джо Байден был в доле со своим сыном Хантером, который состоял в руководстве украинской компании Burisma и, как подозревают, активно использовал родственные связи для развития бизнес-проектов. Тогда же экс-президент США пообещал, что не успокоится, пока не выставит действующего главу государства за порог Белого дома.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024