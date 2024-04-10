Семья президента США Джо Байдена фактически является спонсором терроризма в России. Об этом 10 апреля «РИА Новости» заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

По его словам, украинская нефтегазовая компания Burisma Holdings, которую СК РФ упоминал в качестве транзитора для денег в своем расследовании, тесно связана с Хантером Байденом.

«Они привыкли зарабатывать свои дивиденды на крови других», — заявил Шеремет.

Депутат также указал на двусмысленность ситуации, так как США «долгие годы позиционировались как борцы с международным терроризмом». Однако к власти в стране пришел человек, который не только является «спонсором», но и тем, кто «создавал международные террористические группировки для обогащения на крови других народов».

Ранее, 9 апреля, Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по информации о причастности чиновников стран НАТО и США к финансированию терроризма. Российские следователи установили, что поступавшие через коммерческие организации деньги, в частности через действующую на Украине нефтегазовую компанию Burisma Holdings, на протяжении последних лет использовались для осуществления терактов в России и за ее пределами, чтобы устранить видных политических и общественных деятелей и нанести экономический ущерб. Проверка по обращению депутатов Госдумы была организована 1 апреля.

Возможную связь Байденов с руководством украинской компании Burisma обнаружили еще в июне прошлого года. Тогда 3 марта в минюст США поступила жалоба на Хантера Байдена. Отмечалось, что Байдена-младшего подозревают в нарушении федерального закона. Обвинение составлено на основании его переписки с Кендрой Баркофф, пресс-секретарем президента Джо Байдена. Хантер инструктировал собеседницу о том, как отвечать на вопросы СМИ по поводу его участия в совете директоров Burisma Holdings.

10 июня экс-президент США Дональд Трамп указал, что Джо Байден был в доле со своим сыном Хантером, который состоял в руководстве украинской компании Burisma и, как подозревают, активно использовал родственные связи для развития бизнес-проектов. Тогда же экс-президент США пообещал, что не успокоится, пока не выставит действующего главу государства за порог Белого дома.