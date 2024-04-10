В США сочли блефом заявление Нетаньяху о дате операции в Рафахе

Белый дом считает, что заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху об определении даты операции в Рафахе являются блефом, который подпитывается шатким положением израильского политика. Об этом 9 апреля сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников американской администрации.

Также в администрации США сочли бравадой утверждения Нетаньяху, что «никакая сила в мире» не помешает израильским военным войти в город Рафах на юге сектора Газа. Как указал телеканал, премьер Израиля пытается найти баланс между заявленной им целью уничтожить палестинское движение ХАМАС и огромным давлением, связанным с достижением перемирия, в результате которого будут освобождены израильские заложники.

CNN отмечает, что Израиль столкнется с политической расплатой и потенциальным расколом управленческой команды Нетаньяху.

Ранее, 9 апреля, Нетаньяху заявил, что уже согласована дата начала операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Рафахе. Он также отметил, что получил подробный отчет о прошедших переговорах в Каире, касающихся освобождения удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников.

До этого, 4 апреля, советник в офисе израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман в беседе с «Известиями» заявил, что ЦАХАЛ находится на финальном этапе подготовки к штурму Рафаха, в котором укрываются свыше 1,5 млн палестинских беженцев. В частности, начата проработка организации гуманитарных коридоров.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.