Уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг 942 см

Уровень воды в реке Урал в городе Оренбурге достиг 942 см. Об этом 9 апреля сообщила администрация города в своем Telegram-канале.

«Глава города Оренбурга Сергей Салмин объехал подтопляемые территории, вода прибывает. Запросов на эвакуацию на данный час нет. Продолжается дежурство оперативных служб», — указывается в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в настоящее время на месте дежурит и первый заместитель главы Оренбурга Алексей Кудинов.

На территории России в последнюю неделю зафиксированы паводки в регионах. 9 апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер призвал жителей Оренбурга к эвакуации из-за повышения уровня реки Урал до 931 см.

Тогда же в Оренбурге в 8:40 мск прозвучала сирена, оповещающая жителей о требовании властей немедленно эвакуироваться из города. В зоне подтопления несколько поселков и СНТ. Они находятся в поймах рек Урал и Сакмара. Мэр Салмин не исключил объявления экстренной эвакуации. Корреспондент «Известий» показала кадры затопленной набережной в Оренбурге.