Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) стремительно ухудшается с каждым днем из-за отсутствия поддержки со стороны США. Об этом 8 апреля сообщает газета The Washington Post (WP).

«Численность украинских войск на передовой уменьшается, ВСУ становятся уязвимыми. Военные перспективы страны стали мрачными. Многие факторы сыграли против Украины», — говорится в сообщении.

В материале издания отмечается, что одна из самых серьезных проблем заключается в том, что спикер палаты представителей Майк Джонсон и республиканское большинство без уважительной причины отложили предоставление помощи Украине на шесть месяцев.

WP подчеркивает, что каждый день промедления палаты представителей усугубляет положение Украины и снижает шансы на положительный исход конфликта. Журналисты уточняют, что даже если помощь от США наконец поступит, возможно, будет слишком поздно.

Между тем 9 апреля посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что в странах Запада растет объективная усталость от бремени в виде финансирования Украины, и это не является выдумкой российской пропаганды. Дипломат отметил, что рядовые американцы не понимают, почему они должны упорно трудиться и платить налоги, которые затем будут направлены на финансовую и военную накачку далекой восточноевропейской страны.

В этот же день член сената конгресса США, республиканец от штата Алабама Томми Табервилл заявил, что в настоящее время траты США на Украину составляют около $80 тыс. каждую секунду, и страна должна отказаться от оказания такого рода помощи.

В свою очередь, член сената конгресса США Эрик Шмитт во время слушаний в сенатском комитете по делам вооруженных сил 9 апреля указал, что на оказание помощи Украине может быть выделено еще $100 млрд.

11 марта Белый дом опубликовал проект бюджета на 2025 финансовый год. Администрация президента США Джо Байдена потребовала, чтобы конгресс одобрил запрос на выделение $61,4 млрд помощи Украине. Итоговая сумма расходов на оборону Штатов в 2025-м должна составить $850 млрд, что на $34 млрд превышает сумму, принятую в бюджете страны на 2024-й.

На следующий день помощник президента США Салливан заявил, что Вашингтон передаст Киеву новый пакет военной помощи на сумму около $300 млн.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украине.