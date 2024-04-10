Парламентская партия Швейцарии UDC потребовала выхода страны из Совета Европы

Крупнейшая партия Швейцарии в парламенте — «Демократический союз центра» (UDC) — потребовала выхода страны из Совета Европы после осуждения Берна за нарушение экологических обязательств. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте партии 9 апреля.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) впервые оштрафовал государство за бездействие в вопросе изменения климата. Согласно постановлению суда, Швейцария не выполнила свои обязательства по Конвенции об изменениях климата в плане внедрения соответствующих законодательных практик, включая ограничения выбросов парниковых газов.

Основной проблемой стало дело пенсионеров из организации «Старейшины за защиту климата», которые решили подать на Швейцарию в ЕСПЧ из-за «недостаточных усилий по решению климатических вопросов». Участницы дела одержали победу и получат компенсацию в размере €80 тыс. Организация «Старейшины за защиту климата» содержит около 2,5 тыс участниц — женщин преклонного возраста. В своей жалобе в ЕСПЧ они указали, что Швейцария не предприняла достаточных мер для борьбы с изменением климата. Швейцарская народная партия (ШПН) является одной из самых представленных в парламенте политических ячеек (62 депутата).

«Решение Европейского суда по правам человека — это скандал. Идеология и отрицание реальности явно преобладают в европейских судах. Задача судов — устанавливать закон, а не заниматься политикой. Более того, судьи в Страсбурге даже не приняли во внимание тот факт, что Швейцария является образцовой страной в области сокращения выбросов CO2. UDC решительно осуждает это вмешательство иностранных судей и требует выхода Швейцарии из Совета Европы», — говорится в публикации.

В партии назвали недопустимым принятие политических решений судами. Отмечается, что ответственность за это несет демократически избранный законодательный орган.

В 2021 году экоактивисты, а также экологи из североевропейского отделения Greenpeace и норвежского отделения организации Young Friends of the Earth подали против Норвегии иск в ЕСПЧ из-за добычи нефти в Арктике. Как указал один из активистов Лассе Эриксен Бьерн, разрешение на бурение нефтяных скважин в уязвимых районах Баренцева моря — это нарушение ст. 2 и 8 Европейской конвенции по правам человека, предоставляющих право на защиту от решений, которые угрожают жизни и благополучию.